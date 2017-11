Projeto de extensão leva ciência a escolas de Rio Branco

O Grupo de Pesquisa e Extensão em Ensino de Ciências (GPEEC) da Universidade Federal do Acre (Ufac) desenvolve o projeto Ciências na Escola: Experimentação e Teoria. O objetivo do projeto é evolver alunos e professores do ensino médio de escolas acreanas com a realização de minicursos temáticos e experimentais.

O GPEEC é liderado pelos professores Gahelyka Agtha Pantano Souza, Bianca Martins Santos e André Ricardo Ghidini. A iniciativa de extensão teve sua segunda etapa na Escola Estadual Dr. Santiago Dantas, na AC-90, km 15, nessa segunda-feira, 30, terça-feira, 31, e quarta-feira, 1. Na ocasião, desenvolveram-se atividades experimentais e teóricas com conteúdo de química, física e biologia. A primeira etapa ocorreu na Fundação Bradesco.

A execução do projeto envolve alunos de licenciatura da Ufac que integram o GPEEC. A ideia dos professores do grupo é ampliar a atividade para outras escolas de Rio Branco e arredores, aproximando a universidade da rede de educação básica.

Escolas interessadas em participar podem enviar e-mail para [email protected] e solicitar mais informações.