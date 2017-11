Prefeitura de Rio Branco não atende proposta da categoria e fiscais entram em greve

Auditores Fiscais de Tributos da prefeitura de Rio Branco decidiram, por unanimidade, na última sexta-feira, 2, pela greve após a entrega e da leitura da proposta divergente, que foi entregue ao sindicato da categoria pela equipe da prefeitura. Onde a proposta inicial da categoria que foi aprovado em assembleia geral e entregue a comissão de articulação da prefeitura, não obteve respaldo e nem debates da proposta, que foi negada pela prefeitura. Assim a categoria decidiu pela greve enquanto não voltar a pauta inicial da proposta assim enviada a comissão de articulação da prefeitura. A direção do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos – SINAFIT informou ao Blog que a partir de segunda-feira as atividades tributárias estarão paralisadas. Com mais essa fica provado o astral ruim pelo qual passa o prefeito Marcus Alexandre (PT), que ano que vem abandona a prefeitura para disputar o governo.

