Pastor milagreiro vai disputar a eleição e avisa: “Milagre vai ser tirar todos os corruptos do poder”

O pastor Arnaldo Barros é conhecido no Acre pelos milagres que realiza em sua igreja na cura de doenças improváveis, em nome de Jesus. Toda segunda-feira uma multidão de doentes se reúne na sede da comunidade Geração Eleita, no bairro São Francisco, para a sessão mais esperada, a da cura divina. Demônios são expulsos e com eles vão-se as doenças, segundo o pastor. Pois ele vai tentar outro milagre, pela terceira vez: uma cadeira no parlamento, dessa vez na Assembleia Legislativa. Aos 48 anos de idade, José Arnaldo da Silva Barros já tem 20 como pastor. Mas antes de ser clérigo já era conhecido na cidade. Antes, porque foi dançarino de um grupo famoso nos anos 1980 e 1990, o Raio-Lazer. Era uma das atrações do grupo de cabeludos. Líder, era ele que criava a coreografia. Depois de crente, porque entrou para o rádio e televisão. Num papo rápido com o Blog do Evandro Cordeiro, pastor Arnaldo fala sobre a jornada para a qual se prepara, a da disputa eleitoral de 2018. Veja:

Blog – Pastor o senhor decidiu disputar mesmo a eleição em 2018 e se sim será por qual partido?

Pastor Arnaldo Barros – Sim e o partido é o PRP. No momento estou no PRP.

Blog – Quais foram os erros de suas campanhas anteriores?

Pastor Arnaldo Barros – Um dos erros é que eu sou pastor e meus eleitores são maioria evangélicos e espalharam que política é coisa do diabo. Muitos deixaram de votar em mim por isso. Isso me prejudicou muito.

Blog – Mas política é do diabo?

Pastor Arnaldo Barros – Nunca foi.

Blog – Se eleito o senhor vai lá brigar pela família, algo que a esquerda vem tentando desvirtuar, segundo acusam cristãos?

Pastor Arnaldo Barros – Claro. O bem maior é a família. Esse é um dos motivos de eu disputar a eleição.

Blog – O senhor é conhecido como milagreiro. Qual milagre é preciso acontecer na política?

Pastor Arnaldo Barros – O maior milagre vai ser tirar os corruptos do poder. Mais como diz a Bíblia, tudo se fará novo, novos políticos eleitos, tempo novo.