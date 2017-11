Operação prende mais de 30 envolvidos em organização criminosa em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

Uma operação integrada das polícias Civil, Militar e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) prendeu quase 30 pessoas acusadas de envolvimento em uma organização criminosa em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

A operação foi divida em duas fases. A primeira começou logo pela manhã deste sábado (4) em Rodrigues Alves e teve sequência no bairro da Lagoa em Cruzeiro do Sul. Apenas no bairro da Lagoa, onde atua uma facção criminosa, cerca de 25 pessoas foram presas.