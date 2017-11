Menina encontrada enterrada no quintal de casa morreu por asfixia após abuso

A menina Alanna Ludimilla Borges Pereira, 10, encontrada enterrada no quintal da própria casa nesta sexta-feira (03), morreupor asfixia e após abuso sexual. A informação foi confirmada pelo delegado da Delegacia de Homicídios, Arthur Benazzi. A divulgação do laudo oficial não tem data definida, mas deve sair nos próximos dias. Segundo ele, a confirmação do abuso sexual já era esperada.