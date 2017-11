Governo federal deve conceder reajuste na tarifa de energia no Acre no mês de dezembro

De acordo com o calendário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), será realizado no dia 30 de novembro, a reunião que definirá a porcentagem do aumento na tarifa de energia elétrica no estado do Acre.

No ano passado, o reajuste foi de 8,46% para os consumidores residenciais do Acre. Para os consumidores de Baixa e Alta tensão os reajustes foram de 8,50% e 7,34% respectivamente.

A partir deste ano, a Portaria nº 346, de 31 de agosto de 2017, permite ainda que a Aneel adicione ao processo tarifário os gastos com os furtos de energia, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões de distribuição de energia elétrica.

Essa medida pode ser empregada nas empresas de distribuição de energia dos estados do Acre, Amazonas Rondônia, Piauí, Alagoas e Roraima. Todas as distribuidoras que serão contempladas com a medida fazem parte do grupo Eletrobras, e estão prestes a serem privatizadas.

Reajuste tarifário Anual – Com o objetivo de restabelecer o poder de compra da concessionária, o reajuste tarifário anual torna-se um dos mecanismos de atualização do valor da energia paga pelo consumidor, aplicado anualmente, de acordo com fórmula prevista no contrato de concessão.