Frota de ônibus em Rio Branco vai ser reforçada em 27% nos dias do Enem

A frota de ônibus de Rio Branco vai ser ampliada nos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. As linhas da cidade vão ter um aumento de 27% no número de veículos, vão ser seis extras, nos dias 5 e 12 deste mês, datas de aplicação do Enem.

O horário de circulação dos ônibus não vai ser alterado, eles começam a rodar às 5h e fazem a última viagem à meia-noite. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), as linhas universitárias e as das escolas de maior porte vão ser as mais reforçadas.

“A gente vai aumentar o número de carros para que ninguém seja prejudicado com ônibus cheio ou falta de veículos. Além das linhas universitárias, as do Segundo Distrito e parte alta também vão receber um reforço maior”, explica Gabriel Forneck, superintendente da RBTrans.

O órgão municipal calcula que o número de passageiros aumente em 25% nos dias do exame, a média é de 110 mil pessoas por dia. Forneck comenta que agentes da RBTrans acompanharão os serviços de ônibus, táxi e mototáxi nos dois domingos de Enem.

Enem no Acre

No Acre, 54.379 mil participantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O número é 11% menor do que em 2016, quando mais de 60 mil pessoas fizeram inscrição para participar das provas. Segundo o Inep, a queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de ser um meio para obter certificação de conclusão do Ensino Médio.

Cartão de confirmação

Não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no dia do exame, ainda de acordo com o Inep. No entanto, o órgão recomenda que todos imprimam e levem o documento para facilitar o acesso às informações e evitar confusões com o endereço e os horários da prova.

Data da prova

Pela primeira vez, o Enem ocorrerá em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O primeiro domingo as provas vão abordar as áreas de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de exame.

Horários da prova

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília (DF). A aplicação do exame começará às 13h30. No primeiro domingo, irá até 19h. E no segundo, até 18h.

Senhas esquecidas

Participantes que esqueceram a senha cadastrada na inscrição deverão recuperá-la para conseguir acessar o cartão de confirmação. O Inep preparou um passo a passo na Página do Participante com orientações para três situações específicas.

A recuperação simples é para aqueles participantes que esqueceram a senha, mas lembram o e-mail cadastrado, para o qual uma nova senha será enviada.