Família Cameli se reúne em Cruzeiro e “abençoa” candidatura de Gladson

A pré-candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo do Acre está chancelada pela família. A “benção” dada pelo pai dele, Eládio, e por todo o clã, foi dada em uma reunião inédita entre a família, ocorrida nesse feriadão, o que não acontecia desde que o ex-governador Orleir Cameli faleceu. Dona Beth, viúva de Orleir, foi a anfitriã. A fonte do Blog do Evandro Cordeiro apurou que, no encontro, do qual participaram também o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), que é primo, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Malheiros, foi feito um espécie de pacto, por meio do qual todos irão fazer sua parte em busca do objetivo: eleger Gladson governador. Todo mundo deixou o encontro sabendo o que fazer.

