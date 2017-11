Eletrobras Acre monta plano para garantir que não falte luz nos domingos de Enem

Mais de 60 equipes estarão em locais estratégicos fazendo inspeções nas redes e subestações. Mais 54 mil candidatos do Acre estão inscritos no Enem.

A Eletrobras Distribuição Acre vai colocar nos locais onde serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais de 60 equipes para fazer inspeções nas redes e subestações. A medida faz parte de um plano de contingência para garantir segurança no fornecimento de energia durante o exame.

“A Distribuidora implementará uma rotina diferenciada para o atendimento emergencial, entre as 6h e às 20h nos dias 05 e 12, de modo que as equipes fiquem posicionadas em locais estratégicos, conforme as informações repassadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para realizar os trabalhos necessários”, informou a Eletrobras por meio de nota.

As provas do Enem ocorrem neste domingo (5) e no próximo domingo (12). No Acre, mais de 54 mil candidatos estão inscritos.

Ainda conforme a Eletrobras, qualquer problema com a interrupção do fornecimento de energia elétrica precisa ser registrado por meio do Call Center 0800 647 7196.

Frota de ônibus ampliada

A frota de ônibus de Rio Branco vai ser ampliada nos dias de prova do Enem 2017. As linhas da cidade vão ter um aumento de 27% no número de veículos, vão ser seis extras, nos dias 5 e 12 deste mês, datas de aplicação do Enem.

O horário de circulação dos ônibus não vai ser alterado, eles começam a rodar às 5h e fazem a última viagem à meia-noite. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), as linhas universitárias e as das escolas de maior porte vão ser as mais reforçadas.