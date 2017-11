Cirurgias de vasectomia são intensificadas no Acre durante ‘Novembro Azul’

O Outubro Rosa, que conscientiza mulheres sobre os riscos e desenvolve atividades de prevenção contra o câncer de mama, terminou e agora o Novembro Azul, que orienta homens sobre os males do câncer na próstata, já começou. Devido a campanha, a Rede Pública de Saúde vai intensificar as cirurgias de vasectomia no Acre durante este mês.

Mauro Trindade, urologista, lembra que a campanha é realizada mundialmente. Segundo ele, no Brasil a ação não foca mais somente no câncer de próstata, mas também nos cuidados com a saúde masculina em geral. “A cirurgia de vasectomia é de pequeno porte, leva em média 30 minutos. Ela apenas faz a ligadura do canal deferente, que leva o espermatozóide para compor o ejaculado e o esperma”.