Após discussão, jovem é morto a pauladas por cinco homens no interior do Acre

Ao G1 , o tenente-coronel Jefferson Ruiz relatou que a vítima estava trabalhando quando foi importunada pelos criminosos que passaram no local fazendo piadas. Paixão pegou uma espingarda e foi tomar satisfação com o grupo chegando a efetuar um disparo e atingindo um dos suspeitos.

Após isso, o restante dos homens partiu para cima da vítima, quebraram a espingarda dele, se armaram com pedaços de madeira e começaram a agredi-lo. Paixão não resistiu e morreu no local.

“A PM se deslocou de imediato para o local do crime, porém, os autores do delito empreenderam fuga e tomaram rumo ignorado. Depois de muita insistência, a polícia colheu informações dos possíveis locais onde eles possam estar escondidos. Também conseguimos a identificação de três dos envolvidos no crime”, afirma Ruiz.