Aluna de escola pública da capital vai representar o Acre nos EUA pelo Programa Jovens Embaixadores

Jéssica Cavalcante Mendes viaja em janeiro para Washington, D.C., e vai passar 22 dias desenvolvendo diversas atividades. Programa selecionou 50 jovens de todo Brasil.

O Acre já tem representante definido no Programa Jovens Embaixadores 2018. Jéssica Cavalcante Mendes, de 17 anos, aluna do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual José Rodrigues Leite, em Rio Branco, foi selecionada pela embaixada dos Estados Unidos para participar entre os dias 12 de janeiro e 4 de fevereiro das atividades desenvolvidas durante excursão ao país norte-americano.

Antes de ser escolhida, a estudante passou por uma seleção com várias etapas. Na primeira, ela foi avaliada no parâmetro dos requisitos exigidos. Depois, fez uma bateria de exames e provas para que desenvoltura e conhecimento da língua inglesa fossem avaliados. O resultado final veio no dia 31 de outubro e entre todos os estudantes do estado, Jéssica foi a melhor avaliada e colocada.

“Quando recebi a notícia [da aprovação no programa] só consegui chorar e me tremer de emoção, chorei muito. Eu e minha mãe ficamos muito felizes. Até agora, não teve uma noite que eu consegui dormir de verdade. Agora, já começa de fato o processo de inserção nessa nova cultura”, fala Jéssica sobre a etapa de preparação para a viagem.

Antes de ir para os Estados Unidos, a acreana vai se juntar a outros 49 jovens em Brasília, Distrito Federal. De lá, todos eles vão para Washington, D.C. Na capital americana, Jéssica e os demais vão desenvolver trabalhos voluntários, vivenciar no cotidiano a cultura do país e pôr em prática o que aprendeu antes da viajem. Após desenvolver as atividades, ela vai seguir para outra cidade dos EUA.

“Nessa outra cidade, que ainda não sei qual é, vou conhecer minha host family, a família americana, que fica em um estado americano anfitrião, hos city. Vou conhecer uma família desse estado e ela vai me hospedar [por alguns dias]. Nessa etapa a gente vai ter todo acesso à cultura e dia a dia de um americano. Vou, definitivamente, emergir em um novo mundo”, avalia a jovem.

Durante o período hospedada com a família americana, Jéssica vai visitar escolas, para saber como funciona a educação nos Estados Unidos, e apresentar trabalhos sobre o Brasil. Ela afirma que já está se preparando para o novo desafio. Mas lembra que a ansiedade e expectativa já tomam conta. “Não sei nem explicar em palavras. É uma oportunidade única para todos que vão participar”.

“Essa vai ser minha primeira viajem para fora do estado e da vida. Essa nova experiência vai abrir nosso horizonte e visão sobre o mundo. Além disso, também podemos ser exemplos nas nossas comunidades. Espero que possa representar bem minha comunidade e o Acre levando tudo que considero importante e aprendi – meu esforço e valores que me foram ensinados”, encerra Jéssica.

Sobre o programa

Desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Programa Jovens Embaixadores foi criado no país em 2002 e o primeiro grupo viajou em 2003. Em 2010 o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano e foi criado um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Desde 2003, 522 jovens brasileiros já participaram do programa.