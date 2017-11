Tentativa de homicídio no bairro Doca Furtado

O crime aconteceu na rua Montreal, no bairro Doca Furtado.

De acordo com informações a vítima Antonio Marques de Sousa, de 37 anos teria se envolvido em uma confusão com um homem , ainda não identificado.

O acusado de posse de uma faca teria desferido vários golpes de faca na cabeça da vitima .

Uma equipe do SAMU foi acionada e levou a vitima para o Pronto Socorro de Rio Branco .

Segundo os paramédicos ele teria levado pelo menos cinco cortes de faca na cabeça e outro no braço e outra furada na altura do pescoço .

Mais todas as perfurações foram superficiais a vitima não corre risco de morte .

Policiais militares foram até o Pronto Socorro para conversar com a vitima , mas segundo a policia ele não quis fala quem seria a pessoa que teria tentado contra a vida dele, e nem quis declinar a motivação .