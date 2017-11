SGA divulga resultado dos exames do concurso da PMAC e convoca selecionados à entrega de documentos

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta sexta-feira (3) o resultado dos exames médicos e toxicológicos do concurso público para provimento de vagas para soldado da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) referente ao Edital Nº 023 SGA/PMAC/2017 e divulgou a lista dos convocados para apresentarem a documentação para a investigação criminal e social.

Conforme consta no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), Edição Nº 12.173 (diario.ac.gov.br), desta sexta-feira, entre as páginas 35 a 39, está o resulto dos pedidos de Revisão e o Resultado final do Exame Médico e Toxicológico. As respostas aos pedidos de revisão estão disponíveis no site www.ibade.org.br.

Na mesma edição do DOE, entre as páginas 39 a 42, está a convocação dos selecionados para a entrega de documentos da documentação para a Investigação Criminal e Social. Participarão desta Fase da seleção os candidatos aptos na Fase Exame Médico e Toxicológico.

Os candidatos deverão comparecer pessoalmente entre os dias 13 e 22 de novembro, no horário das 07h00 às 13h00. Os locais de recebimento são: Centro Integrado de Ensino e Pesquisas em Segurança Pública “Francisco Mangabeira” (CIEPS), localizado na BR 364, KM 2 (próximo à rotatória da Uninorte), Rio Branco – AC ou; 6º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Paraná, 441, Bairro 25 de Agosto, Cruzeiro do Sul – AC.