Sete presos continuam foragidos do presídio Manoel Nery no município de Cruzeiro do Sul; 16 fugiram este ano

Em julho, 16 presos fugiram do Presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul. Destes, sete ainda continuam foragidos. Na época, uma câmera de segurança flagrou o momento em que os detentos faziam uma fila para fugir durante a noite. Arrombarem o teto de uma dos pavilhões do presídio, os presos fugiram e, até agora, apenas oito foram recapturados pela polícia. Um deles acabou morto no último domingo, durante ocorrência policial.

“Ainda temos sete foragidos. Temos informações desses, mas a gente mantém sigilo para não prejudicar as investigações”, contou em entrevista, o comandante Major Moura, que destaca: “todos que foram presos, com exceção dos dois que estavam no Alto Juruá, todos estavam praticando crime na região”, completou.

Um presídio sem muros, não fosse as imagens seria difícil de acredita, no estágio avançado da violência disseminada pelo país, que um presídio ainda se apresente assim, em estilo de chácara. Após arrombarem o pavilhão sem muitas dificuldades naquela noite os presos fugiram tranquilamente, entrando nas matas que cercam a unidade.

Na verdade o presídio só tem a segurança pessoal. Mas o presídio não tem muro de contensão, a iluminação não é suficiente, então precisa que seja melhorada para garantir que esses presos sem mantenham ali”, finalizou o comandante à TV Juruá.