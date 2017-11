Polícia Militar prende homem portando arma de fogo no bairro Triângulo Novo, no segundo distrito da capital

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), apreenderam uma arma de fogo na manhã desta sexta-feira, 03 de novembro, no bairro Triângulo Novo, segundo distrito da capital.

Guarnição estava em patrulhamento quando foi abordada por um senhora que passou as características de um indivíduo que estava andando armado na região. Os militares encontraram o agente na rua Padre José.

Ao realizar a abordagem foi encontrado na cintura do homem um revólver calibre .38 com quatro munições. O indivíduo foi conduzido a delegacia para as providências cabíveis.