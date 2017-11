Polícia Militar em parceria com a Secretaria de Educação realizam 1ª corrida Proerd Kids, na Cidade do Povo

A Polícia Militar (PMAC) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) realizaram, na manhã desta sexta-feira, 3, a 1ª Corrida Pedestre do Proerd Kids, maratona para crianças e adolescentes que moram no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O evento aconteceu na Avenida Afif Arão, próximo à escola Frei André Maria Ficarelli.

A corrida envolveu os alunos de todas as turmas do 1º ano do Ensino Fundamental do estabelecimento educacional, que é um dos beneficiados com o projeto de combate às drogas.

O evento tem como por objetivo incentivar a prática desportiva saudável na comunidade, retirando crianças do risco do aliciamento pelo crime e da dependência química. Também foram entregues medalhas a cerca de 300 crianças, entre 5 e 7 anos, que participaram do Proerd Kids.

A coordenadora estadual do Proerd, Major Eliana Maia, falou a respeito do objetivo do evento “Essa atividade foi um evento para fazer o encerramento da aplicação do curso Proerd Kids tendo como objetivo fortalecer os laços entra a Polícia Militar, comunidade escolar e familiares”.

Atuação do Proerd na Cidade do Povo

Tendo como iniciativa o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) vem atuando na Cidade do Povo com ciclo de palestras e minicursos para crianças, adolescentes e à comunidade sobre drogas e suas consequências.

No maior conjunto habitacional da região Norte, estima-se que pelo menos 1.471 crianças e adolescentes sejam atendidas pelo Proerd.