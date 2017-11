Polícia Militar apreende menor acusado de assaltar moradores em Sena Madureira

Armado com um revólver, um deles encostou a arma na cabeça de uma das vítimas

A Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu na passagem de ontem para hoje um menor de idade acusado de envolvimento em um assalto à mão armada ocorrido na noite de ontem.

O infrator foi localizado na região do Bairro Cristo Libertador e com ele os policiais apreenderam um aparelho celular que foi subtraído da vítima. O outro envolvido no assalto que é maior de idade conseguiu escapar do cerco policial.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, as vítimas caminhavam pela Rua João Marçal, no Bairro C.S.U, quando foram abordadas pelos dois infratores. Armado com um revólver, um deles encostou a arma na cabeça de uma das vítimas e ordenou que lhe entregasse todos os pertences, fugindo em seguida.

O menor apreendido foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis. A arma empregada no roubo não foi encontrada.