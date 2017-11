“Não tenho frescuras, foi só a pressão”, diz Petecão sob mal súbito no cemitério

Criticado pelos capangas do governo nas redes sociais por ter “passado mal” no cemitério São João Batista, enquanto visitava a tumba da mãe e do pai, o senador Sérgio Petecão (PSD) reagiu bem ao estilo Petecão: “Não sou dessas frescurites, para querer aparecer. Aconteceu alguma coisa que mexeu com minha pressão então corri para a enfermeira que estava lá”. Sobre os guaipecas do governo, o senador diz que estão no seu papel. “O serviço deles é me bater. O meu é de trabalhar pelas pessoas, pelos municípios”, disse, pedindo para encerrar esse papo.

