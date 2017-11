Mulher tem perna fraturada ao reagir estupro e ser jogada no Rio Madeira

Por volta das 5 horas da madrugada desta sexta-feira (03), Luiz M. V. (52) foi preso pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra uma jovem de 25 anos em um flutuante ancorado embaixo da ponte do Rio Madeira, em Porto Velho.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que o suspeito tentou manter relação sexual com ela e como não aceitou, Luiz tentou violentá-la a força, mas a jovem reagiu. Com raiva, o suspeito empurrou a mulher do segundo andar da embarcação, para que ela caísse no rio. Na queda, a jovem bateu fortemente a perna direita em uma viga. A perna ficou presa no flutuante e a mulher com parte do corpo na água. Pescadores resgataram a vítima e acionaram o Samu. Foi constatado que a perna da vítima estava fraturada. Ela foi socorrida para o hospital João Paulo II.

Para a polícia, o suspeito alegou que a jovem é usuária de drogas e ela que havia o lesionado. Todavia, as lesões no corpo de Luiz teriam sido causadas por populares revoltados com o crime. O sus