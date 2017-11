Mulher perde casa em incêndio e suspeita de ato criminoso após local ter sido furtado

Francineide conta que ao chegar do trabalho, às 18h30, encontrou a casa revirada. Ela diz que as gavetas estavam abertas, os perfumes usados e outros objetos bagunçados pelos cômodos. Apesar de achar a situação estranha, ela não ligou e foi para uma cerimônia religiosa na igreja. Mesmo com a desconfiança de furto, ela não sabe se o incêndio é criminoso ou não.

“Antes de sair para a igreja, vi que minhas duas botijas não estavam em casa. Quando soube do incêndio, já tinha consumido minha casa toda, já estava tudo destruído, eu estava saindo do culto. Minha filha teve que ir até lá onde eu tava para me avisar. Fiquei só com a roupa do corpo. Acho que quem roubou também tocou fogo na casa”, desconfia a mulher.

Além dos pertences pessoais, a pipoqueira também perdeu o carrinho que usava para vender cachorro quente que ela vendia com o marido. Agora, a família está na casa da irmã de Francineide, no bairro Tancredo Neves. Ela diz que o sustento da família vai continuar sendo tirado do carrinho de pipoca, salvo das chamas, mas pede ajuda com roupas e alimentos para a família.