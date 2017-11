O acidente que ceifou a vida do motociclista Magno Lima de Abreu, de 36 anos ocorreu na noite desta quinta-feira (02), na Rodovia AC 40, precisamente no trecho conhecido por “curva do Tucumã.

De acordo com informações de testemunhas, o piloto trafegava sentido Senador Guiomard/Rio Branco quando entrou na curva passou direto caindo fora do contorno e da barreira de proteção da curva tendo morte instantânea.

Relacionado