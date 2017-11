MOTEL: Casal é preso após causar danos em motel e tentar enganar camareira

crime de danos em um motel, localizado no bairro Lagoa, em Porto Velho. Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira (03) o casal identificado como José A. R. S., 34, e Amarna F. L., 24, pelocrime de danos em um motel, localizado no bairro Lagoa, em Porto Velho.

O casal alugou uma suíte do estabelecimento e no momento da saída, uma funcionária foi ao local realizar a conferência. Foi verificado que os suspeitos tinham consumido bebidas alcoólicas, colocado água nas garrafas e deixado no local novamente para tentar enganar a camareira. Além disso, foi observado que o painel de controle do som, luz e ar condicionado haviam sido danificados.

O casal aceitou pagar pelas bebidas consumidas, mas não concordou em arcar com o prejuízo causado. Em um momento de descuido da recepcionista, a dupla tentou sair do estabelecimento, porém foi detida por um PM à paisana que passava pelo local.

Os dois foram levados para a Central de Flagrantes. O valor do prejuízo foi orçado em R$ 220,00.