Mãe desabafa na web após reclamação de vizinha sobre choro de bebê

A mãe da bebê quatro meses ficou indignada com a reclamação e publicou um texto nas redes sociais

Uma vizinha reclamou do choro de um bebê recém-nascido e a mãe da criança fez um desabafo nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Jardim Camburi, no Espírito Santo. A mulher deixou um bilhete que dizia: “Querida vizinha, se você não consegue calar sua filha, arranje quem cale, pois o choro dela está atrapalhando o sono dos meus filhos. Obrigada”, escreveu.

Segundo revela o jornal Extra, a menina é alérgica à proteína do leite de vaca (APLV) e, por isso, sofre com privação do sono e irritação gástrica.

A mãe da bebê quatro meses ficou indignada com a reclamação e publicou um texto nas redes sociais:

“Esse texto hoje foi para dizer que hoje aqui na minha casa foi um dia extremamente difícil pois a minha bebê chorou muito, e eu chorei por ver que no mundo ainda existem pessoas sem coração. Devido a essa enorme irritação que minha bebê apresentou hoje, recebi um recadinho hoje debaixo da minha porta que me entristeceu bastante. Talvez, o meu vizinho não tenha provado o sabor amargo da maternidade, aquele sabor que nos desafia e nos torna uma pessoa melhor, mais amorosa e mais tolerante. Eu não sei quem deixou isso na minha porta mais não ha dúvidas nenhuma que em nenhum lugar do mundo vai existir alguem mais interessado em calar o filho do que a própria mãe”, escreveu.

A mãe explica ainda que a alergia faz com que a menina precise passar por uma dieta restritiva para que a bebê não sofra os sintomas.

“O APLV apresenta-se de diversas maneiras nos bebês. Não se sabe exatamente a causa. Só sabemos que cada vez mais bebês apresentam essa alergia. No caso da minha filha, além de causar lesões no trato gastrointestinal a alergia provoca muita irritação, muito choro além da privação do sono. Apesar de estar em dieta restritiva, cometi alguns furos o que voltou o processo alérgico e inflamatório todo de novo”, escreveu a mãe.