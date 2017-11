Instituto Socioeducativo divulga resultado da prova oral para contratos provisórios da unidade em Brasiléia

O Instituto Socioeducativo do Acre, juntamente com a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA), divulgou nesta sexta-feira (3) o resultado provisório da prova oral do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior Edital SGA/ISE Nº 005/2017. As vagas serão preenchidas no município de Brasiléia e se destinam a agentes socioeducativos, assistente social e psicólogo.

Os candidatos poderão interpor Recurso contra o resultado da prova, em única e última instância administrativa, no período de 06 a 07 de novembro de 2017, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA (www.sga.ac.gov.br).

Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo seletivo junto ao Instituto Socioeducativo do Acre, por intermédio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a SGA, por intermédio do telefone (68) 3215-4031 ou, ainda, por intermédio do e-mail [email protected]

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

FEMININO: CLEUÇUELY DA SILVA GOMES, 40.00 / MARIA CLAUDIANE DA SILVA AGUIAR, 40.00 / ROSA MARIA ALVES FEITOSA, 30.00 / LUZIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 24.00 / CARIANE RABELO AMARO, 18.00 / ADRIANA TAVARES BONI, 10.00 / JENY ADRIANA RODRIGUEZ DOS SANTOS, 2.00 / CLEIDE DA SILVA CESAR FREITAS, 0.00 / LUCINETE DE LIMA BEZERRA, 0.00.

MASCULINO: ADVAN VIEIRA, 40.00 / JUNIO AZEVEDO DE LIMA, 40.00 / LELANDIO DE CASTRO SILVA, 40.00 / RADIR MONTEIRO DE OLIVEIRA, 40.00 / RENATO GONZAGA DO NASCIMENTO, 40.00 (PCD) / SEVERINO DE LIMA MONTEIRO, 40.00 / ARTHUR SALES REIS, 37.00 / ITALO DANTAS LIMA, 37.00 / JAIR DE OLIVEIRA CAVALCANTE, 37.00 / SANCLER FURTADO LOPES, 36.00 / JOSAFÁ NUNES FERREIRA, 35.00 / PAULO SANTANA DE BARROS, 35.00 / RENER VIEIRA DA SILVA, 35.00 / RIVAIL COSTA DOS SANTOS, 35.00 / ESTEVAM SILVA DO NASCIMENTO, 32.00 / EGENISON DOS SANTOS DE SOUZA, 30.00 / FRANCISCO GOMES DA COSTA JUNIOR, 24.00 / LEANDRO SILVA GOMES, 24.00 / LUAN FONSECA GONÇALVES, 23.00 / CRISTIANO BATISTA DA SILVA, 22.00 / FRANCISCO ALISON OLIVEIRA DA SILVA, 22.00 / RICARDO NOGUEIRA BORGES, 22.00 / ELIVANDRO DA SILVA E SILVA, 20.00 / FABIO CRUZ DOS SANTOS, 19.00 / PABLO LEMOS DA FONSECA, 19.00 / RODRIGO ALVES DA SILVA, 17.00 / EMERSON VASCONCELOS PINTO, 16.00 / FRANCISCO WILSOMAR SANTOS DE OLIVEIRA, 16.00 / IVENN DE MORAES SILVA, 16.00 / JUCINEI MARÇAL GADELHA, 16.00 / KAIO FRANCISCO SILVA, 16.00 / RAFAEL BEZERRA DE SOUZA, 16.00 / IVANILSON DIAS DA SILVA, 15.00 / PAULO JOSE CASAS MARTINS, 15.00 / DANIEL FRANCISCO AMARAL, 14.00 / DENISIO SILVA DE ARAUJO, 14.00 / IZAEL CARNEIRO DA SILVA, 14.00 / JOAO PAULO FIRMINO DE LIMA, 14.00 / JOSE AUGUSTO MARQUES GADELHA, 14.00 / ANTONIO FRANCISCO CAJAZEIRA DE MELO, 10.00 / CIRANO DOS SANTOS NOGUEIRA, 10.00 / JHONAS LIMA DE AGUIAR, 10.00 / MATHEUS MACEDO LOPES, 10.00 / MAXIMO DO NASCIMENTO FERREIRA, 10.00 / EDSANDRO DA SILVA NERI, 9.00 / ELIAQUIM MONTEIRO DA SILVA, 9.00 / ERISNALDO VELOSO DA SILVA, 9.00 / LUHAN ISRAEL PEREIRA LIMA, 9.00 / MIQUELANGELO PEREIRA DOMINGUEZ, 9.00 / ROGER DA SILVA ROGÉRIO, 9.00 / ELCTON DA SILVA FONTENELE, 7.00 /FRANCILAN RODRIGUES DA SILVA, 7.00 / JAMES FERREIRA CARVALHO, 7.00 / SILVANO DOS SANTOS DE FREITAS, 7.00 / AILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 6.00 / JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA, 6.00 / ANTONIO ROQUE DA COSTA, 5.00 / CLAUDINEY CARLOS FERREIRA DE SOUSA, 5.00 / CRISTIANO OLIVEIRA NASCIMENTO, 5.00 / FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA PINHEIRO, 5.00 / HIAGO LEANDRO SABALA, 5.00 / JAQUESOM SOUZA BRITO, 5.00 / JAMES FERREIRA ARAUJO, 4.00 / BENJAMIM AMARO PEREIRA, 3.00 / CELIO ANDRE DA COSTA SOUZA, 3.00 / ADILSON SABALA DO NASCIMENTO, 0.00 / ALBERTO CARLOS DE LIMA CARVALHO, 0.00 / ARISTON GUILHERMINO, 0.00 / EDSON JAIMES SANTOS LUBIANA, 0.00 / ELIJAMES FREITAS DE SOUZA, 0.00 / EUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0.00 / FRANCISCO ADJANES VIEIRA DO REGO, 0.00 / ISRAEL BATISTA SARAIVA, 0.00 / IVANEI SOBRINHO DO NASCIMENTO, 0.00 / JAIBE DO NASCIMENTO DANTAS, 0.00 (PCD) / JOÃO PAULO GASPAR CAVALCANTE, 0.00 / JOCILEN FONTENELE DA SILVA, 0.00 / JOSÉ ANORATO CAVALCANTE BARROSO, 0.00 / LORENILSON MELO DA COSTA, 0.00 / MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA, 0.00 / NEILSON DE LIMA PINTO, 0.00 / OSEIAS GOMES SOARES, 0.00 / RICARDO ALVES NETO, 0.00.

ASSISTENTE SOCIAL: CELIANE SILVA DA COSTA, 30.00 / LUZ MARIA DO RÊGO ALBUQUERQUE FARAH, 30.00 / MONICA JAFURI MAIA, 20.00.

PSICÓLOGO: ANALDA DO REGO ALBUQUERQUE, 40.00 / CATIUSCIA HOLANDA DE MELO, 31.00 / EMILIA DA SILVA MELO, 23.00 / PABLO GABRIEL AGUIAR FERREIRA, 20.00.