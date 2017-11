Inscrições para concurso público da Universidade Federal do Acre encerram em dezembro; salário de R$ 10 mil

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Acre (UFAC) que visa contratação imediata mais cadastro de reserva para o cargo de professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico encerram no dia 4 de dezembro.

Os aprovados serão contratados para compor o quadro de profissionais do Colégio de Aplicação. A taxa de inscrição será de R$ 200.

São ofertadas quatro vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva. De acordo com o quadro de vagas, a necessidade de contratação de professores nas seguintes áreas: Geografia, Matemática, Pedagogia e Ciências Sociais, alguns em regime de dedicação exclusiva.

Os salários variam de R$ 2.465,30 até R$ 10.043,67 dependendo da qualificação e titulação do candidato. As inscrições encerram dia 04 de dezembro. Para mais informações, acesse o link:

http://www.ufac.br/site/editais-concursos/prograd/edital-prograd-no-52-2017-concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-o-cargo-efetivo-de-professor-da-carreira-de-magisterio-do-ensino-basico-tecnico-e-tecnologico