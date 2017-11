Indústria de pescado no AC sai do regime especial de fiscalização após ser encontrado salmonela em lote

“Para nós é muito importante, porque é a retomada do trabalho com uma qualidade muito maior e a qualidade e segurança sanitária são requisitos importantes para que a gente possa ter um mercado sólido. Então, todas as orientações e normas que o ministério nos passou pela Superintendência do Acre, nós conseguimos cumprir, a gente acredita que a gente sai fortalecido desse processo para que a gente possa expandir ainda mais os nossos produtos em várias regiões do Brasil e fora do país também”, finaliza.