André Albuquerque da Silva, 38 anos consumia bebida alcoólica com amigos em um nar na rua Osvaldo Cruz, no bairro Ivete Vargas, quando quatro homens chegaram em duas motos e já foram atirando contra ele que saio correndo para não morrer .

A vitima foi atingida com três tiros no torax e braço, ele teria pedido socorro a moradores do local .

Uma viatura do SAMU foi até o local e levou a vitima para o Pronto Socorro de Rio Branco .