Dupla de assaltantes tenta roubar clientes de bar, um visitante reage e mata assaltante

O Bar do Santinho é um local tranquilo onde durante décadas pessoas, na maioria homens se reúnem para consumir bebida alcoólica rever amigos e discutir economia, política, futebol e outros assuntos.

Um ambiente tranquilo que na tarde desta quinta-feira ( 02), enquanto costumeiramente várias pessoas lembravam os amigos que ali frequentavam, mas que já morreram dois homens em uma moto entraram no local e de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto.

Um cliente reagiu e atirou contra um dis assaltantes, enquanto o outro fugiu abandonando o comparsa de aproximadamente 20 anos.

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vituma motreu no interior da viatura a poucos metros do Pronto Socorro.

O corpo foi resgatado e levado ao Instituto Médico Legal -IML, mas ainda não foi identificado.

