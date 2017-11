Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Acre diz que superou meta de obras da BR-364

A BR-364 em alguns trechos está com a recuperação em estágio avançado, sendo o tráfego facilitado, mas, muita coisa precisa ser feita até o inverno. Para quem pretende viajar durante o dia, é preciso tomar certos cuidados como alguns buracos, sinalização de trechos em obras, e em caso de chuvas, a lama pode se formar e atrasar um pouco a viagem.

“Não tem como a gente sanar tudo, um projeto de três anos é um projeto grande, não daria para que em seis meses em um verão curto que a gente teve, a gente sanar todos os problemas. Então é óbvio que em alguns trechos vamos ter buracos, principalmente do trecho de Tarauacá para o Rio Liberdade. Mas vamos garantir que vamos pedir remendo em locais críticos”, falou Thiago Caetano, superintendente do Dnit.

Mesmo com o tempo apertado, o superintendente do Dnit afirma que não há risco da BR fechar durante o período chuvoso, porém, ainda vai haver limites de peso para automóveis. Até o momento, mais de 200 quilômetros da estrada já foram recuperados, superando a previsão de recuperação, que era para pouco mais de 100 quilômetros.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, afirma que só a partir do próximo ano é será feito um trabalho definitivo na rodovia. “Para aquilo que a gente se programou, e as condições que a gente tinha em questão climática, logística e afins, nós fizemos muito mais do que o esperado”, completa o gestor à TV Juruá.