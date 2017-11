Após apreensão de drogas, polícia prende homem que estava escondido na casa de parentes

O Delegacia de Repreensão a Entorpecentes (DRE) prendeu, na tarde de quinta-feira (2), Genário Gomes da Silva, de 35 anos, por tráfico de drogas em Rio Branco. A prisão ocorreu após a polícia apreender, no último dia 11, cerca de 2,5 quilos de drogas na casa de Silva, no Loteamento Adauto Frota, próximo do aeroporto da capital acreana.