Acreanos representam o Brasil na final do Word Championships

O ano de 2017 está repleto de emoções para os dirigentes e integrantes da NBHA ACRE do Campeonato dos Três Tambores.

O ano iniciou com a participação na Copa dos Estados, onde os acreanos Natalia Inácio e Luiz Carlos conquistaram pela segunda vez a Taça dos Campões, garantindo que eles também participassem da Word Championships.

Para a diretora financeira da NBHA ACRE, Aparecida Valadão, esse é um momento de reconhecimento do esforço de todos e dos competidores.

“É com muito orgulho e emoção, que a NBHA ACRE anuncia que os representantes do Acre estão na final do mundial! O coração não consegue ficar parado no peito ao ver eles se classificando ontem para a final. E neste sábado (04) que vamos confirmar a fibra e o esforço dos competidores acreanos. Todos os integrantes da NBHA ACRE estão na torcida”, disse Aparecida.

A final acontece na noite deste sábado e poderá ser acompanhada ao vivo pelo endereço: https://www.barrelhorsenews.com/bhn-webcast.

Agora todo o Brasil é Acre e na torcida pela conquista do titulo.