Acre quer vacinar 95% do rebanho na 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa

O Instituto de Defesa Agropecuária e Floretal do Acre (IDAF) começou nesta quarta-feira (1) a divulgação da 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa. A campanha vai até o dia 30 de novembro e a meta é vacinar 95% do rebanho bovino e bubalino. Na primeira fase da campanha, 99% do rebanho foi imunizado.

O chefe do órgão em Cruzeiro do Sul, Marcos Pereira, explica que todas as casas agropecuárias do município estão credenciadas a vender a vacina.

“As vacinas já estão disponíveis em todas as casas veterinárias da cidade em número suficiente para alcançarmos a meta de cobertura vacinal, acima dos 95% do rebanho, que é estabelecida pelo Ministério da Agricultura”, disse Pereira.

Ele também adverte que aqueles que não vacinarem o rebanho podem sofrer sanções. “Em maio, vacinamos 99% do rebanho com até dois anos. Agora todo o rebanho da região, estimado em cerca de 80 mil cabeças, deve ser vacinado. Depois do prazo, aqueles que não fizerem a declaração da vacinação nossa equipe irá visitar e notificar, os reincidentes podem ser multados em R$ 11,75 por animal não vacinado”, alerta.

Desde 2005, o Acre é área livre de febre aftosa. A expectativa é que em 2019 o Ministério da Agricultura retire a obrigatoriedade da vacinação no estado. Um pedido conjunto dos estados de Rondônia e o Acre.