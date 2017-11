VÍDEO: COE prende integrante de quadrilha que fez arrastão em hospital da Fimca

O roubo praticado por quatro criminosos aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (01) no hospital veterinário da Faculdade Fimca, localizada no bairro Jardim Eldorado, zona Sul de Porto Velho. Um adolescente foi apreendido.

Os assaltantes foram até o local em duas motocicletas modelo Honda Biz e armados renderam funcionários, médicos e acadêmicos. Mediante graves ameaças de morte, o bando roubou dinheiro, aparelhos IPhone, smartphones e fugiram. Câmeras de monitoramento registraram toda a ação criminosa.

Após intensas diligências, uma equipe da COE

(Companhia de Operações Especiais) conseguiu deter um dos envolvidos, que foi pego numa residência na Rua Goiabeira, bairro Castanheira, na mesma região. Um aparelho Iphone e capas de outros celulares das vítimas foram recuperados, bem como uma das motos usadas no crime, que possui restrição de roubo. O detido tem apenas 17 anos e informou que a moto Honda Biz de placa NDH-2914 foi deixada juntamente com os objetos pelo irmão de nome André L. N., que fugiu.

A polícia chegou até o local através do rastreamento do aparelho IPhone. Na residência também foram apreendidos um boné e uma camisa usada por um dos integrates do bando, identificado como Deilson F. B. Ele e Jorge Luiz A. C. J, foram reconhecidos pelas vítimas por meio de fotos do sistema penitenciário. O adolescente apreendido não foi reconhecido como participante do assalto.