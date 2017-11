Túmulo de casal com fotos de quase 2 metros chama a atenção: ‘queremos manter viva a presença’, diz neta

O túmulo da dona de casa Maria do Céu já chamava a atenção de quem passava pelo cemitério Jardim da Paz, em Cruzeiro do Sul, desde 2013. No vidro da sepultura, a família usou uma foto ampliada dela para destacar ainda mais a lembrança da mulher.

Há pouco mais de quatro meses, o espaço vazio do vidro foi preenchido pela foto do marido da dona de casa. Jonas Pereira Lima morreu em junho de 2017, vítima de câncer, e a família resolveu colocar a imagem dele também ao lado de Maria.

O túmulo chama a atenção, pois a imagem ampliada no vidro, dá um efeito como se fosse em 3D. Maria aparece sorrindo com uma bolsa na não. Já Lima, está bem arrumado e em pé ao lado da foto da mulher.

A imagem, segundo ela, tem quase dois metros. “As fotos são uma forma de lembrar meus avós. Colocadas no vidro, dão uma impressão bonita. É difícil pensar que os dois não estão mais aqui com a gente. O que tentamos lembrar com as fotos são os momentos bons e tudo que eles ensinaram para seus familiares”, explica.