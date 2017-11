TORTURADAS: Avô de crianças conta como neta de 8 anos salvou irmã de carro em chamas

Rural de Rolim de Moura, contou que a neta mais velha teve que tirar a irmã quase inconsciente do carro em chamas. As duas foram agredidas com socos e queimadas vivas, e o principal suspeito é o padrasto delas, que foi encontrado morto. A mãe das meninas também foi encontrada asfixiada na casa vizinha em que morava na cidade de Santa Luzia do Oeste. O avô materno das duas meninas, de 5 e 7 anos, encontradas nuas e queimadas no domingo (29) em uma estrada na ZonaRural de Rolim de Moura, contou que a neta mais velha teve que tirar a irmã quase inconsciente do carro em chamas. As duas foram agredidas com socos e queimadas vivas, e o principal suspeito é o padrasto delas, que foi encontrado morto. A mãe das meninas também foi encontrada asfixiada na casa vizinha em que morava na cidade de Santa Luzia do Oeste.

José Alves é pai de Selma Alves, mãe das duas meninas. Ele diz que a neta mais velha relatou como o crime ocorreu, apesar de seguir internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cosme e Damião, em Porto Velho, junto com a irmã. As duas estão estáveis, mas ainda correm riscos, de acordo com o médico.