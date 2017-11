Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Além de alagar algumas ruas do município de Sena Madureira, o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira, 1° de novembro, também derrubou árvores e destelhou casas em alguns Bairros.

Na Rua Cunha Vasconcelos, Bairro do Bosque, uma árvore que existia no local há cerca de 15 anos foi ao chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fenômeno da natureza de hoje à tarde foi o mais intenso deste ano em Sena Madureira.