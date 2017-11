Soldados do 4º BIS presos por assalto podem ser expulsos do Exército, diz comandante

Após a polêmica em torno da prisão em fragrante de dois soldados do Exército pelo crime de assalto, na noite de terça-feira (31) em Rio Branco, o comando do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), se pronunciou a respeito do caso e informou que já acompanha o processo realizado pela Polícia Civil. O órgão de segurança, também abriu um processo administrativo que pode resultar na expulsão dos militares.

Jedean Silva de Oliveira, 19 anos, e Jardeson Ferreira Magalhães, da mesma idade, foram presos minutos depois de terem roubado o celular de um jovem nas proximidades do Via Verde Shopping. O coronel Wellington Valone, do 4º BIS, destacou que há diferenças entre o processo criminal feito pela Polícia Civil e ao processo administrativo que vai apurar se eles cometeram alguma transgressão disciplinar, resultando na punição.

“Acompanhamos o processo da Polícia Civil pois, como são militares, temos a obrigação de acompanhar a situação deles perante à Justiça comum. Porém, o processo administrativo corre em paralelo e tem resultado independente da apuração do crime comum”, explicou o coronel durante entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (1º).