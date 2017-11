Presidiário em  liberdade a menos de 15 dias é executado a tiros

O mês de novembro inicia com a mesma violência que dominou o mês de outubro.

No início da noite desta quarta-feira (01), enquanto o secretário de Justiça do estado

do Acre acompanhado de algumas dúzias xe policiais civis e militares estava no Terminal Urbano, no centro da capital do Acre, na periferia de Rio Branco, o famoso carro preto com o seu “justiceiro” ou “exterminador de presidiarios em condicional e integrantes de facções continua matando.

Nessa noite a execução foi de

Thiago Oliveira da Silva, de 19 anos que foi morto com pelo menos cincos tiros.

Crime ocorrido na rua Manga, no bairro Mocinha Magalhães que segundo a namorada da vítima eles estavam na rua quando um carro preto parou um homem desceu e efetuou pelo menos dez tiros contra a vítima que foi atingida com cinco tiros sendo três no abdômen um no peito e outro no ombro logo depois de atira contra Thiago o ocupante do carro fugiu, uma viatura do SAMU foi acionada mais quando chegou no local a vítima já estava sem vida segundo familiares de Thiago ele estava no regime semi aberto ele tinha saído do presidio a cerca de 15 dias.

