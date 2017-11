Prefeitura inaugura praça e campo do bairro Vitória

O prefeito Marcus Alexandre inaugura às 17 horas desta quarta-feira, um espaço de lazer e prática de esportes no Bairro Vitória. A Praça Maria José da Silva de Souza conta com quadra de vôlei de areia e campo de futebol, quiosques, bancos de concreto, playground com barras horizontais, gangorra dupla, escorregador, balanço, escada e escalada de pneus, além de paisagismo. O projeto atende às normas de acessibilidade.

A praça com os dois equipamentos esportivos foi construída com recursos do Ministério das Cidades, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento –PAC e faz parte de um conjunto de obras de urbanização no bairro Vitória, que inclui ainda 58 ruas asfaltadas, 29 mil metros de calçadas, meios fios e rede de esgoto.

A área de esporte e lazer do Vitória é a décima entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre. Além dos espaços já construídos (Vitória, Aroeira, Belo Jardim, Carandá, Ilson Ribeiro, Jequitibá, Juarez Távora, Universitário III, Vila Nova Jerusalém, outros três estão em construção (na APAE do Conjunto Esperança, Residencial Santa Cruz e Vila da Amizade, e a quadra de areia no bairro Santa Inês). Os investimentos garantiram ainda a construção de 8 quadras de grama sintética, 5 quadras de areia, 1 campo de futebol society e 17 academias da comunidade, além da reforma e ampliação da praça e quadra do Conjunto Mascarenhas de Moraes e reforma da praça e quadra de areia do Conjunto Xavier Maia.

Homenagem a moradoras

Atendendo indicação da deputada estadual, doutora Juliana, o nome da Praça presta homenagem a uma das moradoras, grande entusiasta do esporte na comunidade. Nascida no dia 15 de outubro de 1988, Maria José da Silva de Souza morava em frente ao local onde foi construído o espaço de lazer do Vitória. Cresceu brincando com os irmãos, amigos e vizinhos no campinho de futebol no quintal da sua casa. Naquele espaço de barro surgiu o primeiro espaço de lazer da comunidade. Maria José faleceu 20 de janeiro de 2012 deixando três filhos, Ítalo, Thiago e Josué.

O nome do campo é uma homenagem da comunidade a uma das primeiras moradoras do local. Dona Maria Joaquina de Araújo nasceu em Boca do Acre em 15 de dezembro de 1955. Em 1989 mudou para Rio Branco onde foi morar com os sete filhos no bairro das Placas, de onde em 1993 mudou para o bairro Vitória. Pessoa de vida simples, Maria Joaquina era querida pela comunidade, carinhosamente chamada “dona Consolo”. Maria Joaquina faleceu em 19 de agosto de 2016, vítima de parada cardíaca deixando órfãos os sete filhos Paulo Alberto, Antônia Joaquina, José Roberto, Denilde, Denize, Deandro, Ana Francisca.