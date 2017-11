PM fecha ponto de venda de droga em Xapuri e detém suspeitos

A guarnição da polícia militar da 2ª Companhia, recebeu informações de que um grupo estaria movimentando o tráfico de drogas na cidade de Xapuri. As denuncias dão conta que diariamente o comercio de drogas acontecia no bairro Armando Nogueira, (cidade de Deus), e que passaram a ser monitorados pelos policiais até a madrugada desta quarta-feira, dia 01 de novembro.

Foi quando uma guarnição se deslocou para averiguar a denuncia. Após uma breve observação, foi visto uma grande movimentação de usuários de entorpecentes em uma residência.

Na primeira oportunidade, os policiais viram também a movimentação do traficante indo buscar drogas no quintal, onde estava enterrada, para continuar a venda. Foi quando os Policiais Militares cercaram o local e deram voz de prisão as pessoas que estavam dentro da casa.

Foram presos em flagrante, cinco pessoas por tráfico de drogas. Na residência, encontraram vários materiais para utilizados para preparar a droga e ser vendida, além de um pouco mais de 300 gramas de uma substância aparentando ser maconha.

Segundo foi informado, todos os detidos são velhos conhecidos no meio policial por prática de delitos e faccionados. Lembrando que um deles é oriundo da capital acreana, Rio Branco.

Através das denúncias, foi levantado que o mesmo teria se mudado da capital para comandar o tráfico na cidade de Xapuri. Todos foram levados para a delegacia, onde seriam ouvidos pelo delegado plantonista, para depois ficar a disposição da Justiça e procedimentos de praxe.