Orçada em R$ 18 milhões, construção do novo cemitério em Rio Branco estão paradas por falta de recursos

As obras do novo cemitério de Rio Branco, que ficaria na estrada na Transacreana, estão paradas por falta de recursos públicos. A informação foi repassada pela prefeitura da cidade, através da assessoria de comunicação.

O anúncio do projeto foi feito em 2014 e as obras deveriam ter iniciado em 2015. “Sobre o projeto do novo cemitério de Rio Branco, informo que o mesmo foi paralisado em razão da falta de recursos públicos para a construção, sobretudo após o agravamento da crise econômica pela qual passa o país e os municípios”, destacou a nota.