Mulher rejeita pedido de casamento em restaurante lotado – VÍDEO

Violino, balão, salão lotados e amigos. O que parecia ser uma noite mágica, a realização de um sonho, virou um pesadelo para um homem apaixonado.

Ele se declarou para a mulher, com um buquê de flores nas mãos, ela levantou. Ele procurou a aliança no bolso, se ajoelhou enquanto amigos gritavam “aceita”, “aceita”. Ela olha em volta assustada, deixa as flores na mesa, pega sua bolsa e sai, deixando o apaixonado atônito e um amigo que filmava dizendo “deu ruim”.

O vídeo, que ainda não teve a identidade dos participantes reveladas, nem o local e data do fato, está sendo compartilhado em grupos de WhatsApp de todo o país.

Confira: