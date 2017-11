Motorista de Uber que teria sido agredido no Maison Borges por taxista registra caso na delegacia; entenda

Um motorista de Uber que não quis se identificar por medo de represália procurou a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore), localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, para denunciar que foi agredido por um taxista no estacionamento da Maison Borges, na noite desta quarta-feira, 01.

O jovem de 28 anos foi ao local para atender um passageiro, após ser acionado via aplicativo, quando estacionou e saiu para ligar e avisar ao cliente que havia chegado, foi cercado por vários taxistas e um deles o agrediu.

“Isso aconteceu por volta das 01h00min desta madrugada, eu havia ido pegar uma cliente e quando cheguei fui cercado por taxistas e um deles veio me agredir verbal e fisicamente com tapas. Eu saí correndo, deixei meu celular cair e eles ficaram mexendo no carro. A chave quem encontrou foi a polícia quando chegou em baixo de um outro veículo estacionado e o meu celular eu não consegui recuperar”, disse a vítima no registro do Boletim de Ocorrências

O titular da delegacia, delegado Sérgio Lopes, abriu investigação sobre o caso. O motorista conseguiu anotar a placa do veículo do taxista e informou à polícia durante seu depoimento.