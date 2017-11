A Operação Buracos, que investiga fraudes nas obras da BR-364, não acabou. Pelo contrário, diz uma fonte do Blog ligada à Polícia Federal. E existiriam novas operações em curso, talvez com outras alcunhas, mas com objetivos equivalentes. Dois alvos inimagináveis poderiam ser alcançados, entre estes Assembleia Legislativa e Depasa. “Segura ai que vem nitroglicerina pura”, asseverou a fonte.

Relacionado