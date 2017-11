Faz mal comer “manga de cemitério?”; zelador afirma: “Parece até mais saborosa”

A quantidade de mangueiras carregadas e mangas espalhadas pelo chão chamam a atenção de quem visita os cemitérios de Rio Branco no mês de novembro por ocasião do Dia dos Finados.

Mas a curiosidade é: afinal, comer manga de cemitério faz mal? Zelador do Cemitério Jardim da Saudade, Paulo da Silva tem a resposta na ponta da língua: “Se fizesse mal já tinha morrido um monte de gente. Todo ano venho aqui e como e nunca me fez mal. Parece até mais saborosa”, diz com uma manga na mão pronta para ser saboreada.

O Cemitério Jardim da Saudade, na Estrada Irineu Serra, no bairro Tancredo Neves, o maior da capital, deve receber mais de 15 mil visitantes nesta quinta-feira, 02, Dia dos Finados.