Em cemitério no Acre, família personaliza placa de carro com datas de nascimento e morte de jovem

A paixão que Valciley Silva de Miranda tinha por carros está marcada em cima do túmulo dele. A família mandou personalizar uma placa de veículos com as datas de nascimento e morte do jovem. Miranda morreu aos 21 anos com dengue hemorrágica.

“É uma forma de homenagear ele. Mandei colocar o ano que ele nasceu e morreu em uma placa de carro. Ele era louco por carros”, diz a dona de casa e mãe do rapaz Maria Expedita, de 59 anos.

Nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, a família se reuniu para visitar os túmulos no Cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco. Eles também homenagearam outro parente que morreu com seis meses de vida.

“Quando ele descobriu que estava doente, o carro dele estava na oficina. Começou a pegar febre e a gengiva dele sangrar e falávamos para ele ir no médico, mas ele dizia que só ia depois que o carro dele estivesse pronto. Passou uma semana pegando frio e chuva, mas ia sempre na oficina todo dia visitar o carro dele”, relembra a professora e irmã de Miranda, Valdirene Silva, de 33 anos.

Após a morte do jovem, que faz cinco anos em janeiro de 2018, a professora ficou responsável por cuidar do veículo do irmão. Ela conta que a família pensou em vender, mas desistiu por causa do valor sentimental.