CRUEL: Marido espanca mulher e tenta matá-la atropelada com o filho de 2 anos

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (01) Leandro Sérgio M. C. (21), Luiz F. C. (26) e Geovani G. S. (22) pelos crimes de lesão corporal e ameaça de morte contra uma jovem de 23 anos, esposa de Leandro. O caso ocorreu no bairro Cidade Nova, zona Sul de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima encontrava-se em casa, quando o marido chegou tratando-a de forma agressiva, em virtude de a jovem qerer a separação. O suspeito passou a proferir xingamentos, atacando a esposa com socos, pontapés e empurrões. A vítima estava com o filho de 2 anos no colo e ambos caíram ao chão. Neste momento, o irmão da jovem, que estava cavando um poço, interveio indo para cima do cunhado com uma boca de lobo e o suspeito fugiu.

Enquanto caminhava com o filho em direção à casa da mãe, a jovem foi surpreendida pelo marido em um automóvel Gol, que jogou o carro para cima dela. Por pouco a jovem não foi atropelada com o filho. Em seguida, o suspeito e mais dois comparsas teriam desembarcado do veículo armados e ameaçado de morte ela e o irmão. Os suspeitos deixaram o local, mas logo foram interceptados por uma equipe da PM que havia sido acionada. Com eles não foi encontrado nenhum armamento.

Todavia, diante das informações da jovem, o trio foi encaminhado para a Central de Flagrantes.