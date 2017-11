Apesar de não ter água encanada em casa, internauta reclama de cobrança indevida do serviço em Rio Branco

“A gente ligou no Depasa para virem instalar a água. Eles falaram que iam fazer a instalação, mas quando chegamos aqui nos deparamos com a ausência de água [na residência]. A gente tá pagando pelo valor, mas não tá chegando água. Estamos pagando por um serviço que a gente não tem”, reclama a atendente.

A distribuição de água é feita somente na parte alta do bairro Conquista. Por morar na parte baixa da localidade, a mulher e os vizinhos sofrem com a falta do produto, já que a água não tem força para chegar até a caixa d’água. “A gente quer melhorias”.

A autônoma Maria Francisca, que vive no bairro há 33 anos, é vizinha de Rillary e reclama do mesmo problema. Ela diz que se sente incomodada pela falta de água encanada em casa. “A gente usa água do poço, mas tá tudo contaminado, nem para cozinhar dá. Para fazer isso e tomar banho é preciso usar água mineral, esse é o único jeito”, completa a autônoma.