Trump pede mais rigor contra imigrantes após ataque em NY

Nesta terça-feira, um homem, identificado como Sayfullo Saipov, do Uzbequistão, atropelou várias pessoas com um caminhão em uma ciclovia da cidade de Nova York

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pediu ao Departamento de Segurança Interna para fortalecer as checagens dos históricos dos migrantes antes de permitir a entrada no país.

“Acabei de pedir à Segurança Interna para intensificar o nosso já extremo programa de checagem. Ser politicamente correto é legal, mas não para isso”, escreveu o chefe de Estado em seu Twitter.

De acordo com os materiais encontrados no veículo, o suspeito teria ligações com o grupo terrorista Daesh, também conhecido como Estado Islâmico. Com informações do Sputnik News.